Три нежилых здания в Адмиралтейском районе Петербурга продадут с молотка

Начальная цена лота оценивается в 95 млн рублей.

Комплекс зданий на улице Егорова, 23б в Петербурге продадут с молотка. Как рассказали в пресс-службе компании ДОМ,РФ, три нежилых здания в Адмиралтейском районе найдут своих владельцев через электронный аукцион.

В лот входят земельный участок в 0,30 га и здания площадью почти 3434 квадратных метра. Отмечается, что одно из зданий ранее использовалось в учебно-научных целях, второе было гаражом, а третье служило мастерской. Территория с упомянутыми строениями огорожена и окружена жилыми домами, рядом расположились несколько школ и садиков, недалеко находятся станции метро "Фрунзенская" и "Технологический институт".

Торги пройдут 5 июня, заявки принимаются до 1 июня. Начальная цена лота оценивается в 95 с небольшим миллионов рублей.

Ранее в Петербурге возобновились торги по аренде городской недвижимости.

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