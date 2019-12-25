В ближайшее время проведут 42 аукциона под размещение нестационарных торговых объектов.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге возобновились торги по аренде городской недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Предполагается, что в ближайшее время комитет имущественных отношений проведет 42 аукциона. Мероприятия ожидаются июне.

Известно, что некоторые торги уж прошли. Например, 13 и 14 мая сданы восемь участков на общую сумму в 44,7 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что как может измениться бюджет Петербурга из-за коронавируса: вот что предложили депутаты.

Фото:pixabay