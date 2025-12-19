Завод АГР в Шушарах запустил сборку китайских автомобилей под маркой Jeland

На бывшей площадке General Motors начали выпуск моделей J6 J7 и J8.

Автомобильный завод АГР в поселке Шушары приступил к сборке машин китайского происхождения под брендом Jeland в рамках расширения партнерства с компанией Defetoo. Об этом пишет РИА Новости.

"АГР Холдинг" объявил о расширении сотрудничества с китайской компанией Defetoo и начале подготовки к выводу на рынок нового российского автомобильного бренда Jeland. Сообщение об этом было опубликовано 3 февраля. Компания уточнила, что проект станет вторым в рамках глобального партнерства сторон, а старт серийного производства автомобилей под брендом Jeland запланирован на первую половину 2026 года.

В холдинге сообщили, что дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода автомобилей на рынок будет раскрыта позднее. При этом в официальных комментариях подчеркивается, что компания не комментирует неофициальные сведения о текущем производственном процессе.

Источник, знакомый с производственными планами предприятия, сообщил, что фактическая сборка автомобилей уже началась на заводе в Шушарах, расположенном на площадке бывшего предприятия General Motors. По его данным, с конвейера планируется выпуск трех моделей Jeland: J6, J7 и J8. Указанные автомобили являются аналогами моделей суббренда Jaecoo, входящего в структуру китайского автоконцерна Chery.

Также сообщается, что в перспективе на этой же площадке может быть налажено производство кроссоверов Omoda, еще одного суббренда Chery, которые, предположительно, будут выпускаться под брендом Onives.