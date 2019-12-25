Завезенные в Петербург розы и мимозы пришлось сжечь из-за карантинного насекомого

Цветы были выращены в Кении и Италии.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге уничтожили розы и мимозы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В надзорном ведомстве отметили, что партия прибыла в Петербург из Латвии, а выращены цветы были в Кении и Италии. Лабораторные исследования выявили в розах и мимозе томатный трипс.

В итоге 500 срезанных цветов были сожжены.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская организация сбросила в канализацию загрязненные сточные воды.

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