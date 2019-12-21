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Петербургская организация сбросила в канализацию загрязненные сточные воды
Сегодня, 11:22
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himif

Петербургская организация сбросила в канализацию загрязненные сточные воды

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В адрес гендиректора компании внесено представление.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила ЗАО ИК "Роменская" на правильность соблюдения законодательства при сбросе сточных воды в городскую канализацию, рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты тут же обнаружили грубое нарушение.

Прокуратура выяснила, что компания слила в канализацию грязную воду, в которой зашкаливал уровень концентрации вредных химических веществ. В адрес гендиректора ЗАО внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали, что производителя "Бронхо-мунала" оштрафовали за клевету в рекламе.

Фото: pixabay

Теги: загрязнение, канализация, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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