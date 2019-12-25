Производителя "Бронхо-мунала" оштрафовали за клевету в рекламе

Способности препарата сильно преувеличили.

Производителя лекарственного препарата "Бронхо-мунал" обязали заплатить 200 тысяч штраф в бюджет страны за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщила пресс-служба УФАС РФ.

Рекламируя препарат, производитель пообещал снижение рисков при осложнениях в три раза, в частности, при лечении отита. В инструкции по применению такие свойства товара отсутствуют.

Это нарушает требования закона, в которых указано, что производители должны указывать в рекламе свойства, характеристики и способы применения лекарственных препаратов в строгом соответствии с инструкцией по их применению.

Ранее мы писали, что тульский "Арсенал" оштрафован за баннер про Валентину Терешкову.

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