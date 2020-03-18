Тульский "Арсенал" оштрафован за баннер про Валентину Терешкову

Клуб обязан заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщает портал "Чемпионат.com", глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьян огласил все санкции для клубов по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги.

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона. На нем было написано "Валя, ты просто космос". Также стало известно, что еще один баннер с аналогичной надписью был вывешен на западной трибуне.

Ранее стало известно, что этим занялась организация "Молодежка ОФН", участники которой хотели поддержать депутата Госдумы Валентину Терешкову.

Напомним, что на прошлой неделе, 10 марта, Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий.

Видео: YouTube / PFCARSENALTULA