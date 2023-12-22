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Космонавты на МКС поздравили Валентину Терешкову с 87-летием

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Первую в мире женщину-космонавта поздравил командир отряда космонавтов Роскосмоса.

Космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с 87-летием. Видеозапись поздравления опубликовал ТАСС.

На опубликованных кадрах командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко пожелал Терешковой крепкого здоровья, благополучия, а также любви самых родных и близких людей. Также с поздравлениями выступил российский космонавт Николай Чуб. Он пожелал Терешковой бесконечной энергии, энтузиазма и новых свершений.

Ранее мы сообщали, что ракета "Союз" с 18 попутными спутниками стартовала с Восточного.

Видео: ТАСС

Теги: валентина терешкова, международная космическая станция, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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