Космонавты на МКС поздравили Валентину Терешкову с 87-летием

Космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с 87-летием. Видеозапись поздравления опубликовал ТАСС.
На опубликованных кадрах командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко пожелал Терешковой крепкого здоровья, благополучия, а также любви самых родных и близких людей. Также с поздравлениями выступил российский космонавт Николай Чуб. Он пожелал Терешковой бесконечной энергии, энтузиазма и новых свершений.
Ранее мы сообщали, что ракета "Союз" с 18 попутными спутниками стартовала с Восточного.
Видео: ТАСС
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