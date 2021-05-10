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Беглов поздравил с юбилеем Валентину Терешкову
Сегодня, 13:54
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Беглов поздравил с юбилеем Валентину Терешкову

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Ей исполнилось 85 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 85-летием депутата Госдумы Валентину Терешкову. Отметим, что она также является Героем Советского Союзи, а в 1963 году Терешкова совершила полет в космос.

Вы принадлежите к числу наших самых знаменитых современников. Первая в мире женщина-космонавт, Вы показали пример мужества и героизма, высокого служения Родине.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Беглов подчеркнул, что Валентина Терешкова всегда отличалась четкой и бескомпромиссной политической позицией. Он считает, что ее твердый характер помогает ей и сегодня отстаивать интересы России, а также защищать нравственные и духовные ценности страны.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 3 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр беглов, валентина терешкова, поздравление с юбилеем
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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