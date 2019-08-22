  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 3 тыс. человек
Сегодня, 12:32
164
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 3 тыс. человек

0 0

Выздоровели за сутки выздоровели более 11 тыс. пациентов.

За прошедшие сутки в Петербурге заразились коронавирусом 3155 человек. При этом выздоровел за это время 11 тыс. 171 пациент. Об этом говорится в эпидемиологической справке.

Известно, что умерли от коронавируса за последние 24 часа 65 человек. Всего в городе задействовано 16 стационаров для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из них 13 городских и три федеральных.

Свободный коечный фонд составляет 36,84%. В настоящее время в стационарах находятся 4218 пациентов.

Ранее в Финляндии подсчитали, что антироссийские санкции повлияют на 90% экспортных компаний. 

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус в петербурге, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии