Глава Комздрава рассказал, что 4 февраля в городе было выполнено максимальное количество прививок.

Завершить развозку поступившей в Петербург вакцины от COVID-19 должны завершить 8 февраля. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета обратил внимание, что Петербург наращивает темпы вакцинации – 4 февраля в городе было выполнено максимальное количество прививок, 9649.

Город продолжает наращивать темпы вакцинации. На этой неделе достигли максимума 4 февраля - было выполнено за сутки 9649 прививок, из них 7841 – первым компонентом. Завтра, 8 февраля, будет завершена развозка поступившей в город вакцины. Готовимся заключить новое Соглашение с Минздравом РФ об открытии еще 28 пунктов вакцинации. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv