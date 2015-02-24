  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург завезли более 37 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак"
Сегодня, 7:58
187
Alena_Zinovieva

В Петербург завезли более 37 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак"

0 0

В отличие от предыдущих поставок, эта вакцина расфасована по 1 дозе в ампуле.

В Петербург поступило 37 800 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В отличие от предыдущих поставок, эта вакцина расфасована по 1 дозе в ампуле. По мнению Лисовца, медицинскому персоналу будет работать с ней намного проще, поскольку удастся на время забыть о формировании "пятерок" для вакцинации.

В феврале ожидается вакцина в жидкой форме, требующая температуры хранения от +2 до +8 градусов. Это должно облегчить вакцинацию вне медицинских учреждений.

Ранее мы писали, что с 1 февраля петербуржцы смогут записываться на вакцинацию от коронавируса по номеру "122".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец

Теги: вакцина, дмитрий лисовец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 8:35

Наконецто у нас пошол спад с ковидом,спасибо докторам и ученым,вакцинироватся конешно надо,особенно пожилым людям

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии