В Петербург завезли более 37 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак"

В отличие от предыдущих поставок, эта вакцина расфасована по 1 дозе в ампуле.

В Петербург поступило 37 800 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В отличие от предыдущих поставок, эта вакцина расфасована по 1 дозе в ампуле. По мнению Лисовца, медицинскому персоналу будет работать с ней намного проще, поскольку удастся на время забыть о формировании "пятерок" для вакцинации.

В феврале ожидается вакцина в жидкой форме, требующая температуры хранения от +2 до +8 градусов. Это должно облегчить вакцинацию вне медицинских учреждений.

Ранее мы писали, что с 1 февраля петербуржцы смогут записываться на вакцинацию от коронавируса по номеру "122".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец