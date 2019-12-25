Завершился ремонт проезжей части Лиговского проспекта

Подрядчик обновил 75 тысяч квадратных метров полотна.

Ремонт проезжей части Лиговского проспекта завершился. Речь идет об участке от улицы Некрасова до Обводного канала. Специалисты привели в порядок 2,5 километра асфальта. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. НОВОСТИ".

Работы выполнялись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик обновил 75 тысяч квадратных метров полотна. Они произвели фрезерование старого и укладку нового двухслойного покрытия. Верхний слой асфальта выполнен из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с увеличенным сроком службы.

На данный момент специалисты ремонтируют тротуары. Подрядчик занимается благоустройством территории. Также проводится замена дорожной одежды в зоне трамвайных путей на участке от Кузнечного переулка до набережной Обводного канала. Здесь планируется уложить 1,3 километра литого асфальта.

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Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ