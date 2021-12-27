Завершилось строительство 1-го Предпортового проезда в Петербурге

Протяженность дороги составляет более 1,2 км.

В Московском районе завершилось строительство 1-го Предпортового проезда, который проходит от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Строительные работы на участке осуществлял Setl Group, сообщил портал "Строительный Петербург".

В ноябре 2025 года застройщик сдал первые два участка длиной 514 метров. Теперь петербуржцы смогут пользоваться всей магистралью, общей протяженностью более 1,2 км. Вдоль новой четырёхполосной дороги есть парковки, велодорожка и пешеходный тротуар. Кроме того, в 1-м Предпортовом проезде смонтировали уличное освещение и нанесли дорожную разметку. Также здесь установили светофоры и остановки.

Развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге является одним из приоритетных направлений работы застройщика. В настоящее время в в Приморском районе ведутся работы по устройству новой улицы. В Московском районе рядом с ЖК "Зелёный квартал" строят надземный пешеходный переход через Пулковское шоссе.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске до 2043 года построят 71 км новых дорог и улиц.

Фото: Setl Group