В Московском районе продлят 1-й Предпортовый проезд и Малую Митрофаньевскую улицу

На 1-го Предпортовом проезде по всей протяженности появятся тротуары.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, что Малую Митрофаньевскую улицу и 1-го Предпортовый проезд в Петербурге продлят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, Малая Митрофаньевская улица будет продлена от Парфеновской улицы в направлении Измайловского бульвара. Ее увеличат на 265 метров, строительство, по планам, завершат в 2024 году.

На 1-го Предпортовом проезде появятся тротуары, а продлят ее до северной части улицы Костюшко.

Ранее Парфеновскую улицу продлят на 665 метров до Ташкентской в Петербурге. Строительство этого участка также предусмотрели в Генеральном плане города. К работам планируют приступить в 2022 году.

Фото: Piter.tv

