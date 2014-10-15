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В Московском районе продлят 1-й Предпортовый проезд и Малую Митрофаньевскую улицу
Сегодня, 19:33
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В Московском районе продлят 1-й Предпортовый проезд и Малую Митрофаньевскую улицу

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На 1-го Предпортовом проезде по всей протяженности появятся тротуары.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, что Малую Митрофаньевскую улицу и 1-го Предпортовый проезд в Петербурге продлят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, Малая Митрофаньевская улица будет продлена от Парфеновской улицы в направлении Измайловского бульвара. Ее увеличат на 265 метров, строительство, по планам, завершат в 2024 году. 

На 1-го Предпортовом проезде появятся тротуары, а продлят ее до северной части улицы Костюшко.

Ранее Парфеновскую улицу продлят на 665 метров до Ташкентской в Петербурге. Строительство этого участка также предусмотрели в Генеральном плане города. К работам планируют приступить в 2022 году. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: 1-й предпортовый проезд, малая митрофаньевская улица, продлить улицу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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