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Парфеновскую улицу продлят на 665 метров до Ташкентской в Петербурге
Сегодня, 19:34
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Парфеновскую улицу продлят на 665 метров до Ташкентской в Петербурге

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Строительство этого участка также предусмотрели в Генеральном плане города. К работам планируют приступить в 2022 году. 

В понедельник, 20 декабря, члены городского правительства и губернатор Петербурга утвердили проект планировки территории для строительства продолжения Парфеновской улицы от Малой Митрофаньевской улицы до Ташкентской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, с западной части граница проектирования соседствует с будущим жилым комплексом, с восточной – с общественно-деловой застройкой. С южной стороны находятся склады и бизнес-центры.

По словам Беглова, протяженность участка составит 665 метров. Строительство этого участка также предусмотрели в Генеральном плане города. К работам планируют приступить в 2022 году. 

Добавим, что в квартале 27 Московского района появятся офисный центр, гостиницы и инженерные объекты. Этот квартал ограничен Малой Митрофаньевской улицей, Московским проспектом, Детским переулком и Парфеновской улицей.

Ранее в Петербурге начались общественные обсуждения проекта продолжения проспекта Ветеранов. его планируют продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

Фото: пресс-лужба Смольного

Теги: квартал 27, парфеновская улица, ташкенствая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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