Задержан житель Мурино, который прыгал на чужом авто

Злоумышленнику 34 года.

Сегодня около 2 часов ночи в отделение полиции Адмиралтейского района поступила жалоба на неадекватного мужчину, который скакал по чужому автомобилю у дома №8 по Парфеновской улице. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского МВД.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой полицейской службы, которые задержали 34-летнего жителя Мурино. Его доставили в отделение полиции и составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Размер ущерба имуществу женщине, которая владеет пострадавшим автомобилем, оценивается.

Ранее мы сообщали, что Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в поджоге банкоматов.

Фото: Piter.TV