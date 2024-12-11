Под окнами дома на Парфеновской улице нашли тело барда Вадима Стройкина

Музыкант выпал из окна своей квартиры во время обысков.

В Петербурге погиб екатеринбургский бард Вадим Стройкин. Его тело нашли под окнами дома на Парфеновской улице, пишет 6 февраля tg-канал "Mash на Мойке".

Предварительно, в квартиру к 59-летнему музыканту накануне пришли полицейские в рамках возбужденного уголовного дела по экстремистской статье. Когда проводились следственные действия, мужчина отошел в свободную комнату, где открыл окно. После этого на улице его обнаружили без признаков жизни.

В последние годы Вадим Стройкин преподавал занятия по гитаре. Также он работал на известной радиостанции на Урале, был основателем турфирмы.

Ранее мы рассказывали о том, что прощание с актером Виктором Семеновским состоится 7 февраля в Александринском театре.

Фото: vadimstroykin.ru