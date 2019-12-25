В Петербурге начались общественные обсуждения проекта продолжения проспекта Ветеранов

Проспект Ветеранов планируют продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

В Петербурге начались общественные обсуждения проекта планировки продолжения проспекта Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Проспект Ветеранов планируют продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Строительство участка намерены осуществить в один этап. Сам участок введут в эксплуатацию в следующем году.

Общественные обсуждения продлятся до 16 ноября этого года. Проект планировки выполнила компания "БКН-Инжиниринг" по заказу комитета.

В предыдущий раз проспект Ветеранов удлиняли в 2020 году. Тогда был завершен участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

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Фото: wikipedia.org