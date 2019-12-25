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В Петербурге начались общественные обсуждения проекта продолжения проспекта Ветеранов
Сегодня, 14:51
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В Петербурге начались общественные обсуждения проекта продолжения проспекта Ветеранов

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Проспект Ветеранов планируют продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

В Петербурге начались общественные обсуждения проекта планировки продолжения проспекта Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре. 

Проспект Ветеранов планируют продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Строительство участка намерены осуществить в один этап. Сам участок введут в эксплуатацию в следующем году. 

Общественные обсуждения продлятся до 16 ноября этого года. Проект планировки выполнила компания "БКН-Инжиниринг" по заказу комитета. 

В предыдущий раз проспект Ветеранов удлиняли в 2020 году. Тогда был завершен участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

Ранее мы писали, что в Приморском районе продлят Глухарскую улицу.

Фото: wikipedia.org

Теги: проект планировки, проспект ветеранов, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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