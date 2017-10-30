Смольный объявил конкурс по проектированию Южной широтной магистрали

В Петербурге дирекция транспортного строительства объявила конкурс на проектно-изыскательские работы для первого этапа строительства Южной широтной магистрали, которая соединит Красное село и Петрозаводское шоссе.

В Петербурге дирекция транспортного строительства объявила конкурс на проектно-изыскательские работы для первого этапа строительства Южной широтной магистрали, которая соединит Красное село и Петрозаводское шоссе. Об этом пишет "Фонтанка".



Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в понедельник, 30 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 131,5 млн рублей. Работы выполнить необходимо до 8 ноября 2019 года.



Планируется, что магистраль пройдет от Волхонского шоссе по северной части Пушкинского района к Петрозаводскому шоссе. Общая протяженность ее составит около 5 километров. Помимо этого, должно быть несколько развязок – на пересечении с улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, а также путепроводы через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений.

