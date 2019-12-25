Петербуржцы смогут увидеть Ориониды в ночь на 22 октября

Метеорный поток Ориониды украсит небо над Петербургом перед рассветом.

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать метеорный поток Ориониды в ночь с 21 на 22 октября. При благоприятных условиях можно будет увидеть около 20–25 метеоров в час, однако яркий свет Луны затруднит наблюдения. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По словам специалиста, для наблюдений лучше выбрать место с открытым южным или юго-западным горизонтом. Наиболее подходящим вариантом станет выезд за пределы города, подальше от уличного освещения и плотной застройки.

Ориониды связаны с кометой Галлея, а область, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры, находится в созвездии Ориона. Лучшие условия ожидаются ближе к утру, когда созвездие поднимется выше над горизонтом. В качестве ориентира можно использовать Бетельгейзе — яркую красную звезду в верхней левой части Ориона.

Согласно прогнозу, в ночь на 22 октября в Петербурге ожидается ясная или малооблачная погода.

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Фото: Piter.tv (архив)