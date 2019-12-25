На площадке ОЭЗ в Шушарах появится двухэтажный производственный комплекс

На Софийской улице построят центр для разработки и производства беспилотных систем.

АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"" получило разрешение на строительство производственного здания с технологической пристройкой на площадке "Шушары". Документ опубликовали 20 октября. Площадь объекта составит 12,5 тыс. м².

Проект разработала компания "СУАР-ГРУПП". Строительство запланировано на Софийской улице в Пушкинском районе. Для размещения комплекса выделен участок площадью 25,4 тыс. м². Здание будет двухэтажным, высотой около 13 метров. Площадь застройки составит 10,7 тыс. м².

14 октября 2026 года проектная документация получила положительное заключение СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы".

На площадке ОЭЗ в Шушарах планируют разместить 2 инновационных центра. Один из них предназначен для разработки и производства беспилотных авиационных систем. Он станет вторым подобным объектом в Петербурге после центра, открытого в 2024 году на базе Технопарка Санкт-Петербурга.

В состав нового научно-производственного центра войдут лабораторно-исследовательские объекты. Здесь предполагается разрабатывать и выпускать новые модели беспилотников. Ранее в Смольном отмечали, что Петербург участвует в реализации президентского национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

В мае экспертный совет ОЭЗ "Санкт-Петербург" одобрил 3 новых инвестиционных проекта общей стоимостью 4,2 млрд рублей. Кроме того, были скорректированы планы 9 действующих резидентов, которые увеличили объём инвестиций более чем на 4 млрд рублей. В частности, АО "Фармпроект" намерено построить фармацевтический комплекс на участке площадью 2,44 га.

На территории ОЭЗ также построили первую очередь научно-производственного комплекса ООО "Центр пептидных технологий". Предприятие предназначено для выпуска лекарств из животного сырья. Здание высотой 14 метров имеет 2 этажа и площадь 12,5 тыс. м². Оно расположено на улице Лётчика Паршина на площадке "Новоорловская". Площадь застройки составляет 6,7 тыс. м².

Фото: Росреестр