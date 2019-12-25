"Зенит" набрал 99 очков и уверенно обыграл "Самару" на выезде

"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 34 очка в Единой лиге ВТБ.

Баскетбольный "Зенит" из Петербурга одержал крупную победу над "Самарой" в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 21 октября на площадке соперника и завершилась со счетом 99:65 в пользу команды Душко Ивановича. Этот результат стал для петербуржцев самым крупным в нынешнем сезоне.

Гости захватили преимущество с первых минут, начав матч с рывка 7:0. По итогам первой четверти "Зенит" опережал соперника на 12 очков, а к большому перерыву счет составил 48:32. После отдыха петербургская команда продолжила наращивать отрыв и перед заключительной десятиминуткой вела 75:51. В итоге самарцы уступили с разницей в 34 очка.

Самым результативным игроком встречи стал капитан "Зенита" Алекс Пойтресс, набравший 23 очка и сделавший пять подборов. Георгий Жбанов принес команде 16 очков, Андре Роберсон — 14, Айк Ирэбу — 13, Андрей Мартюк — 12. У хозяев площадки лучшим стал Дмитрий Чебуркин с 17 очками.

Петербуржцы превзошли соперника и по другим игровым показателям. Они выиграли борьбу за подборы со счетом 46:26, выполнили 28 результативных передач против 15 у "Самары" и реализовали 12 из 24 трехочковых бросков. Количество потерь у "Зенита" составило семь, у самарской команды — 14.

Победа стала для "Зенита" ответом на поражение от "Локомотива-Кубани" 18 октября. В той встрече в Краснодаре петербуржцы уступили с минимальной разницей — 72:73. Теперь в активе команды Ивановича четыре победы в шести матчах. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Зенит" занимает четвертое место, уступая ЦСКА, УНИКСу и "Локомотиву-Кубани". "Самара" проиграла все шесть встреч и находится на последней строчке.

В начале чемпионата "Зенит" разгромил "Уралмаш", после чего потерпел крупное поражение от УНИКСа со счетом 60:95.

Следующий матч петербургская команда проведет дома 26 октября против красноярского "Енисея". Игра на КСК "Арена" начнется в 19:30.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV