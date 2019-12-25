В Петербурге ужесточат наказание за нарушения благоустройства и парковку на газонах

В Петербурге предложили поднять штрафы за парковку на газонах до 5 тысяч рублей.

Правительство Петербурга предложило увеличить штрафы за ряд нарушений правил благоустройства. Пакет поправок к административному законодательству опубликовали 21 октября.

Для юридических лиц планируют повысить минимальные штрафы за проведение работ без ордера Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) или без уведомления об устранении аварии. Вместо действующего диапазона от 300 тыс. до 1 млн рублей предлагается установить взыскание от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За продолжение работ после окончания срока действия ордера или с нарушением установленных сроков штрафы могут составить от 300 тыс. до 700 тыс. рублей вместо нынешних 200–500 тыс. рублей. За отсутствие ограждений и проходов, складирование материалов за пределами рабочей зоны и невыполнение условий ордера предлагается взыскивать от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас санкция составляет от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

За самовольное размещение элементов благоустройства штраф для организаций хотят увеличить с 50–200 тыс. до 100–300 тыс. рублей. Такой же диапазон предлагается установить за незаконное устройство дополнительных окон или дверей. В настоящее время за это предусмотрено от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Изменения затронут и другие нарушения. За невыполнение обязанностей по текущему и капитальному ремонту фасадов минимальный штраф для юридических лиц предлагается снизить с 500 тыс. до 100 тыс. рублей, сохранив максимальную сумму в 1 млн рублей. За несоблюдение требований к содержанию объектов благоустройства взыскание планируют увеличить с 30–100 тыс. до 100–200 тыс. рублей.

Кроме того, в Петербурге хотят ввести отдельную санкцию за проведение работ без распоряжения о временном ограничении движения по дороге. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для организаций — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Поправки также предусматривают изменение наказания за парковку на газонах, проходах к зданиям и контейнерным площадкам, а также на участках с жёлтой эксплуатационной разметкой. Для граждан вместо диапазона от 3 тыс. до 5 тыс. рублей предлагается установить фиксированный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Для юридических лиц минимальный штраф за такую парковку, напротив, планируют уменьшить со 150 тыс.

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Фото: Piter.TV