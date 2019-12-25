Пять схваток и пять побед принесли спортсмену из Тосно золото России

Дзюдоист из Ленинградской области Исмаил Мисиров стал чемпионом России. Соревнования прошли на прошлой неделе в Минеральных Водах, собрав сильнейших спортсменов страны.
Представитель Тосненской спортивной школы выступал в весовой категории до 66 кг. За время турнира он провёл 5 схваток и одержал победу в каждой из них. Среди соперников Мисирова были титулованные дзюдоисты, в том числе многократные чемпионы России.
В региональном комитете по спорту поздравили спортсмена, его тренеров и Тосненскую спортшколу с завоеванием золотой медали.
Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.
Фото: комитет по спорту Ленинградской области
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