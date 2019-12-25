Пять схваток и пять побед принесли спортсмену из Тосно золото России

Дзюдоист из Тосненской спортшколы победил титулованных соперников на чемпионате России.

Дзюдоист из Ленинградской области Исмаил Мисиров стал чемпионом России. Соревнования прошли на прошлой неделе в Минеральных Водах, собрав сильнейших спортсменов страны.

Представитель Тосненской спортивной школы выступал в весовой категории до 66 кг. За время турнира он провёл 5 схваток и одержал победу в каждой из них. Среди соперников Мисирова были титулованные дзюдоисты, в том числе многократные чемпионы России.

В региональном комитете по спорту поздравили спортсмена, его тренеров и Тосненскую спортшколу с завоеванием золотой медали.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: комитет по спорту Ленинградской области