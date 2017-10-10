Петербург ждут новые ограничения движения

В Северной столице с 11 октября вводятся новые ограничения движения.

Как сообщает "Росбалт", с 11 октября в Петербурге вводят новые ограничения движения.



11 октября закроется движение на транспортном участке Бассейной улицы от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина. Причина - ремонт дорожного покрытия. Проезд водители транспорта смогут осуществлять по проспекту Космонавтов, Кузнецовской улице, Витебскому проспекту и улице Типанова.



Работы по прокладке канализации в Сестрорецке с 12 октября по 18 ноября "закроют" Приморское шоссе от Северного переулка до переулка Свободы. На этот же срок полностью закрыто движение по боковому проезду данного участка.



С 12 октября до 31 будет недоступен участок дороги около дома №7 по Политехнической улице. Причина - прокладка газопровода.

Движение транспорта будет ограничено у дома 5 по набережной реки Карповки с 12 октября по 10 ноября ввиду ремонта дорожного покрытия.



С 12 октября по 13 октября с 22.00 до 5.00 закроют движение по Дизельному проезду в створе Московского шоссе в связи с производством дорожных работ.



Также из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение движение транспорта по 1-му проезду и Зеленому переулка в створе Клубной улицы 12 октября в поселке Петро-Славянка.



13 октября закрыто движение по Сосновой улицы и по Комсомольской улицы в створе Ижорской улицы.

С 14 по 15 октября закрыто движение по Ижорской улицы от Сосновой улицы до Комсомольской улицы.