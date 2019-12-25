Во Всеволожске до 2043 года построят 71 км новых дорог и улиц

Генплан города утверждён: школы, катки и бассейн появятся в ближайшие годы.

Правительство Ленинградской области утвердило новый генеральный план Всеволожска до 2043 года. Документ предусматривает строительство более 71 километра новых дорог и улиц. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, генплан объединяет развитие города в единую систему.

Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что Всеволожск исторически рос вокруг дорог и железной дороги, постепенно собирая новые территории и функции. Сегодня это столица крупнейшего по численности населения муниципального района России, и город должен соответствовать этому статусу.

При составлении плана специалисты ориентировались на потребности жителей. В городе появятся школы на 1,3 тыс. мест в Южном районе и на 1,75 тыс. мест на проспекте Достоевского. Также запланировано строительство новых детских садов, крытого катка, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и футбольного манежа.

Правительство области намерено развивать общественный транспорт, коммунальную инфраструктуру и единую парковую систему вдоль реки Лубьи. Барановский отметил, что Всеволожск должен стать показательным примером качественного градостроительного развития.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)