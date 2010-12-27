Завершилось благоустройство мемориального комплекса у Выборга

Мемориал располагается при въезде в город Выборг (4 км от Выборга).

Закончилось благоустройство мемориального комплекса на въезде в Выборг. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мемориальный комплекс благоустраивали в рамках муниципальной программы. На месте захоронения выравнили грунт, вымостили территорию, озеленили, обновили постамент памятника и таблички с именами.

По данным военного комиссариата Ленинградской области по городу Выборгу и Выборгскому району, в братской могиле более тысячи воинов, известны имена 950 человек, из них 8 - Герои Советского Союза.

В пятницу под Выборгом торжественно захоронили 48 бойцов, погибших в советско-финской войне.

Фото: Газета "Красная звезда"/ ВК



