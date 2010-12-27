Под Выборгом торжественно захоронили 48 бойцов, погибших в советско-финской войне

В поселке Лейпясуо со всеми полагающимися воинскими почестями захоронили останки 48 бойцов, погибших в боях советско-финской войны.

Сегодня в полдень в поселке Лейпясуо Выборгского района состоялась торжественная церемония захоронения 48 бойцов РККА. В последний путь со всеми воинскими почестями проводили солдат и командиров погибших при исполнении воинского долга в районе 1940 году.

Большинство бойцов были найдены в санитарном захоронении неподалеку от трассы Скандинавия. Погибшие до последнего патрона сражались за хутор Катела-Ойя в феврале 1940 года. 29 из них были точно приписаны к 90-й стрелковой дивизии. К сожалению, опознать личности погибших не удалось.

По словам командира поискового отряда "Озёрный" Сергея Загадского, вероятно, ещё большое количество неопознанных бойцов находится под трассой Скандинавия, потому что в процессе поиска останков, поисковики буквально "упёрлись" в асфальтовое покрытие трассы.