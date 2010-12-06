Омоновцы обезвредили снаряды времен ВОВ в районе Киришей

Неразорвавшиеся боеприпасы обнаружили около мемориала "Эхо войны".

Группа разминирования ОМОН "Бастион" обезвредила снаряды времен Великой Отечественной войны вблизи города Кириши Ленинградской области. Один из боеприпасов местный житель нашел в прибрежной полосе реки Волхов, – рассказали в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга.

Осмотрев боеприпас, специалисты ОМОН идентифицировали его как неразорвавшийся артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны калибра 150 мм, в состоянии коррозии. При проверке прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили еще один снаряд – это оказалась минометная мина калибра 50 мм, также времён войны. Росгвардия Санкт-Петербурга

Все находки, обнаруженные вблизи мемориала "Эхо войны", саперы ОМОНа вывезли на специализированный полигон и ликвидировали.

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Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга