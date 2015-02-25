На пляже Финского залива нашли боеприпас времен ВОВ

Взрывотехники доставили находку на полигон для дальнейшего уничтожения.

В Ленобласти на берегу Финского залива обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпас нашли рядом с садоводством "Лужки", которое находится в Ломоносовском районе. На место случившегося прибыли сотрудники ОМОН "Бастион". Саперы установили, что местные жители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 100 миллиметров. Взрывотехники доставили находку на полигон для дальнейшего уничтожения.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга ️