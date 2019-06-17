На дне Ладоги обнаружили баржу времен Великой Отечественной войны

Как отметили эксперты, баржа уникальна, потому что подобных объектов со времен блокады Ленинграда почти не осталось.

На дне Ладожского озера нашли баржу, которая затонула в годы Великой Отечественной войны. Известно, что судно служило для перевозок еды и воинских вещей в период блокады Ленинграда. Об этом сообщили в экспедиционном проекте 1XPEDITION.

Деревянное грузовое судно сохранилось. Сейчас специалисты устанавливают причину его погружения на дно озера. Видимых повреждений они пока не нашли. Как отметили эксперты, баржа уникальна, потому что подобных объектов со времен Великой Отечественной войны почти не осталось.

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Фото: ВКонтакте / Центр научных исследований 1XPEDITION