Завершились съемки экранизации романа Кинга "Дети кукурузы"

Первая экранизация была выпущена в 1984 году.

Подошли к концу съемки новой экранизации романа Стивена Кинга "Дети кукурузы". Съемки проходили в Австралии. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступил Курт Виммер, в главных ролях снялись Кейт Мойер, Каллэн Мулвей, Елена Кампурис и Брюс Спенс.

По сюжету, дети маленького провинциального городка неожиданно начинают убивать своих родителей и других взрослых людей. Первая экранизация была выпущена в 1984 году.

"Сияние" Стэнли Кубрика признано лучшей экранизацией Стивена Кинга.

Видео: YouTube/ DizzelST