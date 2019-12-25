В Невском районе завершилось строительство школы на 825 мест

В учебное учреждение уже зачислено 574 ребенка.

В Невском районе Петербурга завершилось строительство второго корпуса школы №691 на 825 мест. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 17 июля. Здание расположено по адресу: Дальневосточный проспект, №10/2, строение 1. Строительством школы занималась подрядная организация АО "Стройинвест".

На первом этаже расположены вестибюль, гардероб, обеденный зал, учебные помещения для младших классов и два бассейна. Также для учеников оборудовали блок помещений трудового обучения.

На втором и третьем этажах находятся учебные классы, кинопроекционная и аппаратная, просторный актовый зал с костюмерными и гримерными и два спортзала. Четвертый этаж вмещает учебные кабинеты, библиотеку с читальным залом и книгохранилищем и помещения для кружков. Рядом со зданием школы построили большой стадион.

Школа №691 работает в рамках проекта Ассоциированные школы Юнеско. В ней предусмотрены разноуровневые программы: общеобразовательные, с углубленной подготовкой по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), а также адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 5 класса в школе будет реализовываться ранняя профилизация образования. В рамках внеурочной деятельности работают ресурсный класс и логопункт, а также собственное радио, ТВ и типография. По последним данным, во второй корпус уже зачислено 574 ребенка.

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Фото: gov.spb.ru