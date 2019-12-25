К Новому году в Красносельском районе откроется дворец бракосочетаний

Сейчас здание готово на 56%.

На улице Доблести до конца 2020-го года должен появиться новый ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По словам губернатора Петербурга, сейчас сотрудники ЗАГС в Красносельском районе вынуждены ютиться в тесных помещениях с другими службами в одном здании. Условий для торжественной регистрации брака нет. Новое здание поможет решить эту проблемы.

На данный момент выполняется кирпичная кладка перегородок, ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей. Практически полностью завершены кровельные работы. Объект готов на 56%.

Планируется, что строительство ЗАГС завершится к 10 декабря 2020, и уже у Новому году он сможет принять первых молодоженов.

Ранее стало известно, что в Пенсионном фонде за полгода выдали почти 600 тысяч сертификатов на маткапитал.

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