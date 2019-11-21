Завершено расследование уголовного дело об убийстве полицейского в метро Москвы

Мигрант выхватил пистолет у полицейского и выстрелил сотруднику полиции в голову.

В Москве завершено расследование уголовного дела об убийстве полицейского в московском метро осенью 2018 года.

СУ СК РФ по г. Москве сообщает, что вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции Московского метрополитена остановил 44-летнего мужчину для проверки документов. Затем они вместе пошли в административное помещение для составления протокола. По пути следования мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил стражу порядка в голову. От полученного ранения полицейский скончался на месте.

На стадии предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела были проведены множественные судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению.

Сейчас собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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