В Челябинске сотрудник наркобольницы до смерти избил пациента

Вахтера больницы арестовали за нанесенные побои, которые привели к смерти 37-летнего пациента.

Вахтер Челябинской больницы избил до смерти пациента.

Следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области сообщают, что 15 ноября между 35-летним вахтером больницы и 37-летним пациентом произошел конфликт. В ходе конфликта вахтер избил пациента. От нанесенных травм мужчина скончался.

Сотрудник медучреждения был задержан. Ему предъявлено убийство по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV