Под Воронежем пенсионеры организовали в бане бордель

Предприимчивых пенсионеров ждет лишение свободы до 5 лет.

В Воронежской области пенсионеры, мужчина и женщина, пойдут под суд з-а организацию борделя.

По версии следствия, с сентября 2018 года по июнь 2019 года в селе Чертовицы Рамонского района в бане "Омега" регулярно предоставлялись услуги по интим услугам. 59-летняя женщина и 61-летний мужчина выполняли роли охранников, диспетчеров, администрации. Они связывались с сутенерами, обговаривали стоимость услуг.

На данный момент обвинительный приговор в отношении пенсионеров за организацию занятием проституцией утвержден. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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