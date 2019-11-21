В Сибири полиция перекрыла контрабанду древесины на 600 млн рублей

В ходе спецоперации задержаны мужчина и женщина, которые организовали бизнес по незаконному вывозу леса за рубеж

В Сибири МВД пресекла преступную деятельность контрабандистов, которые вывозили за границу лес.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что в Сибири пресечена преступная деятельность по незаконному вывозу леса в иностранные государства. Установлено, что женщина и мужчина организовали вывозку деревьев хвойных пород на грузовиках через границу РФ. Предварительная стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 миллионов рублей.

В ходе спецоперации задержаны организаторы преступного бизнеса в Новосибирске и Томске. Во время обысков в местах проживания фигурантов найдены документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей.

Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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Видео: МВД РФ