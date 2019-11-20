Полиция ликвидировала под Хабаровском крупнейшую в истории Хабаровского края нарколабораторию

На заброшенной ферме в 100 километрах от Хабаровска семья организовала крупную лабораторию по производству наркотиков, снабжая ими Хабаровский край и соседние регионы.

Полиция Хабаровского края накрыла крупнейшую в истории края нарколабораторию.

УТ МВД России по ДФО сообщает, что под Хабаровском на бывшем фермерском хозяйстве ликвидировали крупную лабораторию по производству наркотиков. В ходе спецоперации были задержаны трое подозреваемых (молодые супруги и брат жены), в производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Во время обыска было изъято 25 кг готовых наркотических средств, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления. Семья наркодельцов получали денежные средства и указания от организатора через интернет.

Задержанные очень серьезно подходили к производственному процессу и уровню своей безопасности, лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. УТ МВД России по ДФО

Следствию удалось установить, что товар реализовывался бесконтактным способом через интернет. Полиции потребовалось двое суток, чтобы вывезти с "фермы" оборудование, смертоносные вещества и их составляющие. К слову сказать, семейство для личного пользования выращивали в теплице 40 кустов конопли.

В настоящий момент мужчины задержаны и находятся за решеткой, женщина под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, выявляются все участники преступной группировки.

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Фото и видео: УТ МВД России по ДФО