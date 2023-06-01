В Петербурге перед судом предстанут шесть наркоторговцев

В результате проведенных обысков полицейские изъяли 5 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ. Ежемесячный доход наркодельцов, по данным полиции, превышал 1 миллион рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых человек, обвиняемых в организации наркобизнеса. Наркотики продавались не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В июле 2022 года правоохранителями была проведена масштабная операция по задержанию всех участников группы: двоих организаторов (31 и 35 лет), 33-летнюю бухгалтера (по совместительству администратора интернет-магазина наркотиков), а также двоих фасовщиков-закладчиков (29 и 32 лет). Кроме того, в Калининграде был задержан региональный представитель наркогруппы, 33-летний местный житель.

Как установило следствие, незаконный бизнес был организован в июне 2021 года. В результате проведенных обысков полицейские изъяли 5 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ. Ежемесячный доход наркодельцов, по данным полиции, превышал 1 миллион рублей.

В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Всем фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Несколько дней назад на станции "Нева" у мужчины нашли крупную партию наркотиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области