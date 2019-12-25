Завершено благоустройство участка Путиловской набережной

Завершение благоустройства стало итогом второго этапа восстановительных работ, которые стартовали в прошлом году.

Стало известно о завершении этапа благоустройства участка Путиловской набережной. Об этом стало известно 7 октября из сообщения администрации Кировского района.

Участок на Канонерском острове имеет площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. Завершение благоустройства стало итогом второго этапа восстановительных работ, которые стартовали в прошлом году.

Работы проводились в рамках программы "Формирование комфортной среды". На набережной отремонтирована проезжая часть и тротуар, обустроена автобусная остановка, а также появились 50 саженцев лип и приведен в порядок газон.

Ранее мы сообщали о том, что парк в Металлострое обустроят прогулочными зонами и скейтплощадкой. Поселок уже частично облагородили, там восстановили зону у фонтанного комплекса и летнюю эстраду.

Фото: пресс-служба администрации Кировского района / kirnews.ru