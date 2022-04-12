Завершение строительства ж/д участка Решт - Астара ожидают к 2028 году

Глава Минтранспорта рассказал о железнодорожном сообщении с Казахстаном.

Полностью завершить строительство железнодорожного участка "Решт - Астара" федеральные власти планируют к 2028 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе на пленарном заседании от 26 июля сделал глава министерства по транспорту Виталий Савельев. Чиновник уточнил, что говорит о планах развития по западному маршруту МТК "Север - Юг", подписанных в мае 2023 года.

Подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка линии "Решт - Астана" <…> Ожидаем выполнения в полном объеме строительства к 2028 году. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Железнодорожную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Минска.

Фото и видео: Госдума России