Горнолыжный сезон в Ленобласти подходит к концу

Основные курорты закроются уже на этой неделе.

Горнолыжный-2023 в Ленинградской области постепенно подходит к концу на этой неделе. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

По информации издания, курорт "Охта парк" в Мистолово ждёт любителей зимнего спорта минимум до 5 апреля. В Приозерском районе горнолыжный сезон завершится к воскресенью, 9 апреля: тем не менее, его могут продлить в случае сохранения подходящей погоды.

В частности, на погодные условия будет ориентироваться горнолыжный курорт "Красное озеро".

Ранее мы сообщили о том, что у молодежи Ленинградской области есть возможность получить до 200 тысяч рублей на творческий проект.

Фото: Pxhere

