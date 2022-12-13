Горнолыжный сезон в Ленобласти подходит к концу

Горнолыжный-2023 в Ленинградской области постепенно подходит к концу на этой неделе. Об этом пишет "МК в Ленобласти".
По информации издания, курорт "Охта парк" в Мистолово ждёт любителей зимнего спорта минимум до 5 апреля. В Приозерском районе горнолыжный сезон завершится к воскресенью, 9 апреля: тем не менее, его могут продлить в случае сохранения подходящей погоды.
В частности, на погодные условия будет ориентироваться горнолыжный курорт "Красное озеро".
Ранее мы сообщили о том, что у молодежи Ленинградской области есть возможность получить до 200 тысяч рублей на творческий проект.
Фото: Pxhere
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