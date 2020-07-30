Завершены все восстановительные работы на станции Купчинская

Там 28 июля столкнулись два грузовых поезда.

К 23 часа 29 июля специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) завершили все восстановительные работы на станции Купчинская, где произошло столкновение двух грузовых поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В ходе ликвидации последствий схода подвижного состава были проведены мероприятия по подъему двух электровозов и одного порожнего вагона, восстановлен поврежденный железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть. В работах принимали участие 180 рабочих.

Пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объеме.

СК возбудил уголовное дело после столкновения двух электровозов в Петербурге.

Видео: ОЖД