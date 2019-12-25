На Литейном мосту завершился ремонт

Ремонт начался в августе 2020-го года.

В Петербурге завершили ремонтировать Литейный мост. Работы проводились на металлоконструкциях фасадной балки пролетного строения, сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Специалисты предприятия демонтировали существующие металлические конструкции, обработали внутренние поверхности стенки от коррозии, смонтировали металлические конструкции для усиления фасадной балки. Кроме того, провели огрунтовку и покрасили металлоконструкции. Для усиления фасадной балки пролетного строения выполнили комплекс работ по герметизации каналов под инженерные сети.

Напомним, Литейный мост через Неву соединяет Центральный и Выборгский районы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что историческую дачу в Сестрорецке восстановят по программе "Рубль за метр".

Фото: Piter.TV