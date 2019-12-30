Завершена реставрация фасада дома Галунова

Памятник архитектуры заметно похорошел.

Днем во вторник, 7 января, активисты Центрального района оценили результат реставрации дома Галунова, который расположен на углу Невского проспекта с проспектом Бакунина.

В соцсетях позитивно отозвались о качественной восстановленной лепнине и новых деревянные дверях.

Отметим, что доходный дом Галунова был возведен в 1880 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание было внесено в реестр памятников регионального значения.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок".

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте