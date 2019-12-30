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Завершена реставрация фасада дома Галунова
Сегодня, 19:48
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fvbykov

Завершена реставрация фасада дома Галунова

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Памятник архитектуры заметно похорошел.

Днем во вторник, 7 января, активисты Центрального района оценили результат реставрации дома Галунова, который расположен на углу Невского проспекта с проспектом Бакунина. 

В соцсетях позитивно отозвались о качественной восстановленной лепнине и новых деревянные дверях.

Отметим, что доходный дом Галунова был возведен в 1880 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание было внесено в реестр памятников регионального значения.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок".

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

Теги: петербург, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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