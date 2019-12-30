Завершена реставрация фасада дома Галунова

Днем во вторник, 7 января, активисты Центрального района оценили результат реставрации дома Галунова, который расположен на углу Невского проспекта с проспектом Бакунина.
В соцсетях позитивно отозвались о качественной восстановленной лепнине и новых деревянные дверях.
Отметим, что доходный дом Галунова был возведен в 1880 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание было внесено в реестр памятников регионального значения.
Ранее мы сообщали о том, что в Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок".
Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )