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В Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок"
Сегодня, 7:20
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lesjasap

В Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок"

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Книгу надеются показать Беглову.

В Смольный передали "энциклопедию лжи" о проблемах ЖКХ. Об этом сообщили в ЗакСе.ру. По данным издания, активисты принесли в администрацию Петербурга особенную книгу. Сборник содержит в себе ответы чиновников, которые те прислали в ответ на проблемы. В результате они до сих пор не решены из-за бюрократии. Все нарушения связаны с коммунальной средой: ростом тарифов, замены радиаторов, установкой уличного освещения и другим вопросам.

Представители движения надеются, что энциклопедию первым увидит губернатор Александр Беглов. Петербуржцы включили в манифест самые вопиющие по их мнению случаи, связанные с ЖКХ. 

Мы привели эти образцы цинизма и безответственности в надежде на объективную оценку работы их авторов

прокомментировали автор работы

Ранее Piter.tv писал о том, что общественный совет по ЖКХ обсудил вопросы безопасности обращения с газом.

Фото: Вконтакте/"Центральный район за комфортную среду обитания"
 

Теги: жкх, энциклопедия лжи и отписок
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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