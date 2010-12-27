В Смольный передали "энциклопедию лжи и отписок"

Книгу надеются показать Беглову.

В Смольный передали "энциклопедию лжи" о проблемах ЖКХ. Об этом сообщили в ЗакСе.ру. По данным издания, активисты принесли в администрацию Петербурга особенную книгу. Сборник содержит в себе ответы чиновников, которые те прислали в ответ на проблемы. В результате они до сих пор не решены из-за бюрократии. Все нарушения связаны с коммунальной средой: ростом тарифов, замены радиаторов, установкой уличного освещения и другим вопросам.

Представители движения надеются, что энциклопедию первым увидит губернатор Александр Беглов. Петербуржцы включили в манифест самые вопиющие по их мнению случаи, связанные с ЖКХ.

Мы привели эти образцы цинизма и безответственности в надежде на объективную оценку работы их авторов прокомментировали автор работы

Ранее Piter.tv писал о том, что общественный совет по ЖКХ обсудил вопросы безопасности обращения с газом.

Фото: Вконтакте/"Центральный район за комфортную среду обитания"

