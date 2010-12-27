Общественный совет по ЖКХ обсудил вопросы безопасности обращения с газом

На совещание приехали представители администрации Выборгского района, ТСЖ, управляющих организаций и АО "Газпром газораспределение".

Общественный совет по ЖКХ Выборгского района обсудил вопросы безопасности обращения с газом. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сначала участники встречи затронули тему о внутриквартирном газовом оборудовании и безопасном использовании газа в быту. Директор филиала в городе Выборге АО "Газпром распределение" Юрий Садков напомнил о необходимости заключения договоров на внутриквартирное газовое оборудование.

Своевременно обнаружить и устранить неисправности газового оборудования возможно только в результате его систематического технического обслуживания. В Выборгском районе договор на внутриквартирное газовое обслуживание заключили 59% жителей. В целях обеспечения безопасности газоснабжения отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования является основанием для приостановки подачи газа. - уточнил директор филиала в городе Выборг АО "Газпром газораспределение"

Затем на совещании обсудили варианты содействия со стороны управляющих организаций и ТСЖ в информировании жителей.

В завершение председатель Общественного совета по ЖКХ Сергей Балабанов подытожил работу общественного объединения за 2019 год:

В рамках работы общественной организации рассматривались вопросы заключения договоров внутриквартирного газового обслуживания, своевременного уведомления жителей об отключениях света в жилых домах, готовности жилфонда к зиме, факторы возникновения убытков управляющих организаций при начислениях расхода электроэнергии в местах общего пользования. Дважды в текущем году была организована встреча с представителями Управляющей компании по обращению с ТКО. Рассматривались меры поддержки, которые оказывают в регионе предпринимателям, трудоустраивающим граждан с ограниченными возможностями здоровья. Всего за год было проведено 7 заседаний Общественно-координационного совета по ЖКХ Выборгского района.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге перекроют несколько улиц из-за предновогодних мероприятий.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти