Подробная программа торжественных событий опубликована на сайте администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В Выборге перекроют несколько улиц из-за предновогодних мероприятий.

Так, вечером 18 декабря почти на сутки по улице Димитрова (от Северной до улицы Ростовской) будут организованы парковочные места для автобусов. Пока в городе будут проводиться мероприятия движение транспортных средств будет ограничено:

19 декабря 2019 года с 07.00 до 18.00 по адресам:

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- проезд между домами ул. Ушакова, д. 4 и ул. Ушакова, д. 6;

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до пр. Суворова);

- въезд на пр. Ленина с Московского пр.;

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до ул. Северной);

- ул. Советская (от ул. Крепостной до Ленинградского пр.).

С 18.00 30 декабря 2019 года до 18.00 1 января 2020 года по адресам:

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- проезд между домами на ул. Ушакова, д. 4 и ул. Ушакова, д. 6.

С 19.00 31 декабря 2019 года до 10.00 1 января 2020 года по адресам:

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.);

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до ул. Северной);

- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова);

- ул. Северная (от Ленинградского ш., кафе "Мон Плезир", до ул. Димитрова);

- ул. Ушакова (от ул. Вокзальной до ул. Северной);

- проезд между домами на ул. Ушакова, д. 4 и ул. Ушакова, д. 6;

- проезд в арку ул. Северная, д. 8.

С 16.00 6 января 2020 года до 14.30 7 января 2020 года по адресам:

- ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Титова);

- пересечение ул. Театральной и ул. Сторожевой Башни.

Администрация Выборгского района обращается с просьбой к местным жителям. Те, кто живут в зоне ограничения и перекрытия дорожного движения, должны придумать, где парковать машину и заранее выбирать удобный маршрут.

С 01:30 до 04:30 1 января 2020 года на Красной площади будут установлены специальные рамки металлоискателя. Это делается для того, чтобы обезопасить местных жителей от террористических актов и несчастных случаев. Проносить пиротехническую продукцию, жидкости, тару из пластика, стекла и железа, а также колющие и режущие предметы строго запрещено.

Чтобы не было очередей, гостей и жителей города просят приходить на мероприятие заранее.

Организаторы приносят свои извинения за временные неудобства.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге состоялся прием граждан по вопросам обращения с отходами.

Фото: pixabay.com